Байден заявил, что лидеры Европы просят его вовлечься в политику
Европейские лидеры обращаются к бывшему президенту США Джо Байдену с просьбами вовлечься в политику. Об этом рассказал сам бывший глава государства, пишет газета Hill.
«Я получаю звонки - я не собираюсь вдаваться в подробности, я не могу - от ряда европейских лидеров, которые просят меня вовлечься. Я не собираюсь, но я даю советы», - поделился Байден.
По словам политика, к нему также обращаются многие коллеги-демократы и республиканцы. Байден не уточнил, по каким вопросам с ним консультируются.
Ранее экс-президент рассказал о своем лечении от онкологии. По словам Байдена, он принимает таблетки, «никакие органы не затронуты, кости крепкие», пишет «Свободная пресса».
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