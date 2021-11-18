Врач развеял страшилки о постковидных тромбах и инсультах

Тромбы могут не проявляться до того момента, как убьют человека, поэтому надо проверять систему свертывания крови, сказал НСН Тимур Пестерев.

Тромбообразование является редкой формой постковидного синдрома, и это грозит далеко не каждому, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-эксперт Тимур Пестерев.

Ранее российские врачи назвали в числе опасных последствий COVID-19 нарушение свертываемости крови. По их данным, осложнения могут привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления. Причем это якобы касается и переболевших в легкой форме.

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«Это не самая частая ситуация, которая возникает. Да, тромбозы наблюдались, но это единичные случаи, особенно с ростом срока давности после перенесенного ковида. Поэтому не стоит ориентироваться на утверждения, что это может быть у каждого. Постковидный синдром – это крайне разнородная группа симптомов, которая для каждого человека индивидуальна. Скорее, это проявляется в виде синдрома хронической усталости», - сказал Пестерев.

При этом он рассказал, какие превентивные меры помогут в ситуации с тромбами.

«Тромбоз – это разнородная группа осложнений. Если у человека высокие тромбоциты, нужно проверять систему свертывания крови, только по этим показателям можно узнать склонность к тромбообразованию. Сами тромбы могут вообще никак не проявляться до того момента, когда они, допустим, образовались в ноге, оторвались и улетели в легкие, у человека возникла тромбоэмболия легочной артерии, и это привело к смерти. Так что здесь тоже нет универсального совета», - рассказал врач-эксперт.

При этом Пестерев предостерег от самопрофилактики в плане применения кроворазжижающих препаратов, указав на смертельную опасность.

«Никакой самодеятельности, только по назначению врача. Особенно в случае с препаратами, регулирующими тромбообразование. Если неправильно соблюсти дозировку мощных современных кроворазжижающих, человек может погибнуть от внутреннего кровотечения», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт», профессор Евгений Широков рассказывал НСН о риске инфарктов, инсультов, нервных расстройств и других осложнений у переболевших короновирусом.

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По его словам, опасность тромбозов сохраняется в течение примерно около двух месяцев после болезни. При этом система свертывания крови перестраивается так, что любой повод, - высокая температура воздуха, употребление алкоголя, избыточное курение, физическая нагрузка, обезвоживание, - может привести к образованию тромба.

Со своей стороны, врач-вирусолог Евгений Тимаков предупреждал, что «непонятные пятна» перед глазами после перенесенного COVID-19 могут говорить о тромбах.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КоронавирусИнсульт
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