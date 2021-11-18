Врач развеял страшилки о постковидных тромбах и инсультах

Тромбообразование является редкой формой постковидного синдрома, и это грозит далеко не каждому, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-эксперт Тимур Пестерев.

Ранее российские врачи назвали в числе опасных последствий COVID-19 нарушение свертываемости крови. По их данным, осложнения могут привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления. Причем это якобы касается и переболевших в легкой форме.