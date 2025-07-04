В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла на Екатеринбургской кольцевой автодороге, есть пострадавшие. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
Отмечается, что ДТП произошло на 9-м километре дороги в Октябрьском районе.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda, двигаясь в крайнем правом ряду, допустил столкновение с попутно движущимся автобусом. После этого произошло вторичное столкновение с автомобилем ВАЗ, следовавшим в левом ряду», - говорится в сообщении.
При аварии пострадали четыре человека, находившиеся в легковых авто. Пассажиров в автобусе в момент ДТП не было. Раненых доставили в медицинское учреждение.
Ранее в Волоколамском округе Московской области автомобиль с 15-летним водителем вылетел с дороги и врезался в забор. Несовершеннолетний пострадал, его 20-летний пассажир погиб, пишет «Свободная пресса».
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