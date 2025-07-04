В Шахтах более шести тысяч человек остались без света из-за БПЛА

Свыше 6 тысяч жителей города Шахты Ростовской области остались без электричества после атаки беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что из-за БПЛА было зафиксировано отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции.

«Без света остались почти 2 тысячи частных домов, где живут более 6 тысяч человек. В нескольких домах возле подстанции повреждены окна», — написал глава области в Telegram-канале.

По словам Слюсаря, люди не пострадали. Для обезвреживания обломков дронов вызваны саперы.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 4 июля в Ростовской области нейтрализовали 26 украинских БПЛА, напоминает РЕН ТВ.

