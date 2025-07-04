СМИ: ХАМАС передало положительный ответ на предложение о перемирии
Палестинское движение ХАМАС согласилось на прекращение огня с Израилем, организация передала посредникам положительный ответ на соответствующее предложение. Об этом сообщает портал Ynet.
По данным издания, о решении радикалов объявят в ближайшие часы.
Ранее в ХАМАС заявляли об изучении предложений от посредников на непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Какие именно шаги предполагались, не уточнялось. При этом известно, что движение настаивало на гарантии прекращения огня в анклаве, выводе израильских войск и ввозе гуманитарной помощи.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на необходимые условия для 60-дневного прекращения огня в Газе, напоминает РЕН ТВ.
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