СМИ: ХАМАС передало положительный ответ на предложение о перемирии

Палестинское движение ХАМАС согласилось на прекращение огня с Израилем, организация передала посредникам положительный ответ на соответствующее предложение. Об этом сообщает портал Ynet.

По данным издания, о решении радикалов объявят в ближайшие часы.

Ранее в ХАМАС заявляли об изучении предложений от посредников на непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Какие именно шаги предполагались, не уточнялось. При этом известно, что движение настаивало на гарантии прекращения огня в анклаве, выводе израильских войск и ввозе гуманитарной помощи.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на необходимые условия для 60-дневного прекращения огня в Газе, напоминает РЕН ТВ.

