ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в РФ
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение крупнейшему в России производителю пищевой соли, компании «Руссоль». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ФАС, в 2024 году организация занимала доминирующее положение на оптовом рынке и уклонялась от заключения договора поставки с «Сольторгом» и «Главснабом».
«Это может являться нарушением антимонопольного законодательства. ФАС выдала компании предупреждение», - говорится в сообщении.
В ФАС добавили, что «Руссоли» предстоит разработать торговую политику с порядком заключения соглашений о поставках, удовлетворения заявок и закреплять принципы ценообразования на продукцию.
В январе ФАС начала проверку обоснованности цен на некоторые продовольственные товары, включая соль пищевую. Служба направила запросы производителям, потребовав в том числе предоставить данные об объемах производства, себестоимости продукции и оптово-отпускных ценах, напоминает «Свободная пресса».
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