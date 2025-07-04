ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в РФ

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение крупнейшему в России производителю пищевой соли, компании «Руссоль». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, в 2024 году организация занимала доминирующее положение на оптовом рынке и уклонялась от заключения договора поставки с «Сольторгом» и «Главснабом».

«Это может являться нарушением антимонопольного законодательства. ФАС выдала компании предупреждение», - говорится в сообщении.

В ФАС добавили, что «Руссоли» предстоит разработать торговую политику с порядком заключения соглашений о поставках, удовлетворения заявок и закреплять принципы ценообразования на продукцию.

В январе ФАС начала проверку обоснованности цен на некоторые продовольственные товары, включая соль пищевую. Служба направила запросы производителям, потребовав в том числе предоставить данные об объемах производства, себестоимости продукции и оптово-отпускных ценах, напоминает «Свободная пресса».

