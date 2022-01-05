Кардиолог перечислил провоцирующие тромбоз факторы

Травмы, заболевания и парниковый эффект от чрезмерного утепления могут спровоцировать возникновение тромбоза. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев в беседе с «Вечерней Москвой».

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«Если температура — три-четыре градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза. Возникает парниковый эффект, и это тоже повышает склонность к тромбообразованию», — отметил специалист.

Тромбы также могут появиться из-за травм любого рода, на фоне которых происходит изменение эндотелия вен и артерий. Кроме того, на свертываемость крови влияют заболевания, пишет РИА ФАН.

По словам Хорошева, с возрастом риск возникновения тромбоза возрастает. Кардиолог объяснил, что это происходит из-за плохой работы защитных функций организма, пишут Известия.

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ФОТО: pixabay.com
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