Лавров поздравил госсекретаря Рубио с Днем независимости США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил с Днем независимости США госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю... Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты», — отметил Лавров.

Министр выразил надежду, что отношения между Москвой и Вашингтоном «закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость» на основе уважения и учета национальных интересов сторон. Также Лавров пожелал американцам «следовать дорогой мира и общего процветания» и соблюдать заветы американской Декларации независимости о правах на жизнь, свободу, стремление к счастью.

В июне Марко Рубио поздравил жителей РФ с Днем России, это стало первым поздравлением Вашингтона на официальном уровне после начала специальной военной операции, напоминает RT.

