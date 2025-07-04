В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

Вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов погиб в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

По данным агентства, тело мужчины обнаружили возле жилого дома на Рублевском шоссе. На месте находится следственно-оперативная группа.

Отмечается, что психологи работают с женой Бадалова и двумя его дочерьми.

Андрею Бадалову было 62 года, он занимал должность вице-президента «Транснефти» с 2021 года. Топ-менеджер занимался вопросами цифровой трансформации и информационных технологий.

Ранее в офисе медицинской фирмы «Гала-оптик» в Москве обнаружили тело учредителя организации Михаила Могилевцева, напоминает RT.

