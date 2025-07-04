В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов
Вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов погиб в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
По данным агентства, тело мужчины обнаружили возле жилого дома на Рублевском шоссе. На месте находится следственно-оперативная группа.
Отмечается, что психологи работают с женой Бадалова и двумя его дочерьми.
Андрею Бадалову было 62 года, он занимал должность вице-президента «Транснефти» с 2021 года. Топ-менеджер занимался вопросами цифровой трансформации и информационных технологий.
Ранее в офисе медицинской фирмы «Гала-оптик» в Москве обнаружили тело учредителя организации Михаила Могилевцева, напоминает RT.
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