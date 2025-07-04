Над Удмуртией сбили два БПЛА

По его словам, в Ижевске, других районах и городах республики прозвучали сирены. Средства ПВО уничтожили один из объектов, летевших на столицу Удмуртии.

«Наша система противовоздушной обороны уничтожила еще один летательный аппарат», - сообщил позже Бречалов.

Ранее в Сергиево-Посадском округе Московской области упали четыре БПЛА, в результате пострадали два человека, пишет «Свободная пресса».

