Над Удмуртией сбили два БПЛА
4 июля 202510:54
Два беспилотника уничтожили над территорией Удмуртии. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
По его словам, в Ижевске, других районах и городах республики прозвучали сирены. Средства ПВО уничтожили один из объектов, летевших на столицу Удмуртии.
«Наша система противовоздушной обороны уничтожила еще один летательный аппарат», - сообщил позже Бречалов.
Ранее в Сергиево-Посадском округе Московской области упали четыре БПЛА, в результате пострадали два человека, пишет «Свободная пресса».
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