Над Удмуртией сбили два БПЛА

Два беспилотника уничтожили над территорией Удмуртии. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

Бречалов заявил, что количество пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло до 45

По его словам, в Ижевске, других районах и городах республики прозвучали сирены. Средства ПВО уничтожили один из объектов, летевших на столицу Удмуртии.

«Наша система противовоздушной обороны уничтожила еще один летательный аппарат», - сообщил позже Бречалов.

Ранее в Сергиево-Посадском округе Московской области упали четыре БПЛА, в результате пострадали два человека, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиУдмуртия

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