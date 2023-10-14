Стресс вызывает тромбозы

Она рекомендует разжижать кровь, чтобы избежать смерти из-за оторвавшегося тромба..

«Но почему он оторвался? Потому что кровь густая и надо ее разжижать. Риск тромбозов надо снижать, чтобы не случился тромбоз», - отметила врач.

Одна из главных ошибок пациентов не только в том, что многие мало двигаютс], но и часто испытывают стресс и мало отдыхают.

«Напряженная работа на первом месте, отдых на последнем - это самый быстрый путь к тромбозам», – отметила Коеневич в своем Telegram-канале.

Ранее бизнес-эксперт в области здравоохранения и полезного питания, член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН рассказала, что людям свойственно заедать стресс на фоне тревожных новостей и событий.



