Стресс вызывает тромбозы
Варикоз, тромбофлебит, стенокардия и риск возникновения инфаркта появляются из-за загустения крови, которое отрицательно влияет на работу сердца и системы организма в целом. При этом люди без вредных привычек тоже оказываются в зоне риска, считает кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.
Она рекомендует разжижать кровь, чтобы избежать смерти из-за оторвавшегося тромба..
«Но почему он оторвался? Потому что кровь густая и надо ее разжижать. Риск тромбозов надо снижать, чтобы не случился тромбоз», - отметила врач.
Одна из главных ошибок пациентов не только в том, что многие мало двигаютс], но и часто испытывают стресс и мало отдыхают.
«Напряженная работа на первом месте, отдых на последнем - это самый быстрый путь к тромбозам», – отметила Коеневич в своем Telegram-канале.
Ранее бизнес-эксперт в области здравоохранения и полезного питания, член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН рассказала, что людям свойственно заедать стресс на фоне тревожных новостей и событий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru