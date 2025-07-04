Трамп анонсировал бой за звание чемпиона UFC у Белого дома
Белый дом проведет бой за звание чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) по смешанным единоборствам в честь 250-летия подписания Декларации независимости США. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, передает телеканал Fox News.
«У нас будет бой UFC. Мы проведем бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома», — отметил политик, добавив, что там «много земли».
Как ожидается, мероприятие включат в программу празднования America 250 — юбилея подписания Декларации независимости, который будут отмечать в 2026 году. Разрешения и логистические детали события пока не подтверждены. По словам Трампа, бой смогут посетить до 25 тысяч человек.
Ранее президент США заявил о намерении «спасти» Нью-Йорк и сделать его «снова великим» на фоне выборов мэра города, которые пройдут в ноябре, пишет RT.
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