Медведев призвал «расчехлить» арсеналы кассетных боеприпасов
12 июля 202301:02
Военные Украины применили кассетные боеприпасы при атаке на Токмак в Запорожской области, сообщает телеканал «360».
После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к ответным действиям. По его словам, «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
Также он отметил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине и не станет менять цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Медведев призвал «расчехлить» арсеналы кассетных боеприпасов
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru