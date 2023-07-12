Медведев призвал «расчехлить» арсеналы кассетных боеприпасов

После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к ответным действиям. По его словам, «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

Также он отметил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине и не станет менять цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

