Медведев призвал «расчехлить» арсеналы кассетных боеприпасов

Военные Украины применили кассетные боеприпасы при атаке на Токмак в Запорожской области, сообщает телеканал «360».

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области

После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к ответным действиям. По его словам, «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

Также он отметил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине и не станет менять цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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