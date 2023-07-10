«Жертвы без обязательств»: Кассетные боеприпасы повысят шансы контрнаступления ВСУ
Константин Сивков заявил НСН, что использование кассетных бомб ведет к большим потерям среди мирного населения. Украина уже применяла такие боеприпасы в Донецке.
Кассетные боеприпасы увеличивают возможности ВСУ, Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН. Он подчеркнул, что использование таких бомб ведет к большим потерям среди мирного населения.
США, согласившись на поставки Киеву кассетных боеприпасов, фактически признались в совершении военных преступлений на Украине, заявили в посольстве России в Вашингтоне. Ранее США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что решение было принято, потому что у Украины и США заканчивались обычные снаряды. Сивков напомнил, что Россия и США не подписывали Конвенцию о неприменении такого вида вооружения.
«Кассетные боеприпасы уже применяются на Украине. В прошлом году во время удара по Донецку «Точкой-У» были применены кассетные боеприпасы, были большие жертвы среди мирного населения. Кассетные боеприпасы не всегда взрываются и их надо уничтожать, как и артиллерийские снаряды», - отметил он.
По его словам, США таким образом пытаются повысить шансы ВСУ в рамках контрнаступления. Россия осознает враждебность подобных решений, но также не берет на себя официальное обязательство не использовать кассетные боеприпасы, добавил Сивков.
«Кассетные боеприпасы разные бывают, есть противопехотные, а есть противотанковые, у нас тоже такие есть. Одной боевой ракетой можно поразить большое количество танков. Применяет ли эти боеприпасы Россия на Украине, достоверных данных нет. Да, это повысит возможности ВСУ, идет контрнаступление, это акт враждебный по отношению к России, но нужно понимать, что США ведут против нас гибридную войну. Ни Россия, ни США не подписали акт о запрете применения кассетных боеприпасов. Они не брали на себя обязательство не применять эти боеприпасы, поэтому, в чем вопрос и какие претензии? Я не вижу в этом ничего ужасного», - рассказал собеседник НСН.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Соединенных Штатов поставить Украине кассетные боеприпасы является актом бессилия на фоне неудачного контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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