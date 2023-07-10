«Жертвы без обязательств»: Кассетные боеприпасы повысят шансы контрнаступления ВСУ

«Кассетные боеприпасы уже применяются на Украине. В прошлом году во время удара по Донецку «Точкой-У» были применены кассетные боеприпасы, были большие жертвы среди мирного населения. Кассетные боеприпасы не всегда взрываются и их надо уничтожать, как и артиллерийские снаряды», - отметил он.

По его словам, США таким образом пытаются повысить шансы ВСУ в рамках контрнаступления. Россия осознает враждебность подобных решений, но также не берет на себя официальное обязательство не использовать кассетные боеприпасы, добавил Сивков.

«Кассетные боеприпасы разные бывают, есть противопехотные, а есть противотанковые, у нас тоже такие есть. Одной боевой ракетой можно поразить большое количество танков. Применяет ли эти боеприпасы Россия на Украине, достоверных данных нет. Да, это повысит возможности ВСУ, идет контрнаступление, это акт враждебный по отношению к России, но нужно понимать, что США ведут против нас гибридную войну. Ни Россия, ни США не подписали акт о запрете применения кассетных боеприпасов. Они не брали на себя обязательство не применять эти боеприпасы, поэтому, в чем вопрос и какие претензии? Я не вижу в этом ничего ужасного», - рассказал собеседник НСН.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Соединенных Штатов поставить Украине кассетные боеприпасы является актом бессилия на фоне неудачного контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

