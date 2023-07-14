NYT: кассетные боеприпасы не дадут ВСУ немедленного преимущества

Переданные Украине кассетные боеприпасы не приведут к быстрому изменению ситуации на поле боя. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

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По информации издания, эффект от предоставления Киеву кассетных снарядов «будет скромным». В военном ведомстве США полагают, что Киеву нужно гораздо больше таких боеприпасов.

Газета также напомнила о заявлении замминистра обороны США Колина Кола, который отметил, что ни одно оружие не гарантирует успеха ВСУ.

В Киеве 13 июля подтвердили получение кассетных бомб от США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Вашингтона актом бессилия, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кассетные бомбы
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