По информации издания, эффект от предоставления Киеву кассетных снарядов «будет скромным». В военном ведомстве США полагают, что Киеву нужно гораздо больше таких боеприпасов.

Газета также напомнила о заявлении замминистра обороны США Колина Кола, который отметил, что ни одно оружие не гарантирует успеха ВСУ.

В Киеве 13 июля подтвердили получение кассетных бомб от США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Вашингтона актом бессилия, сообщает «Радиоточка НСН».

