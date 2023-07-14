«Циничный жест отчаяния»: Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов

В ночь на 14 июля Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов. Директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс рассказал, что Киев уже получил кассетные боеприпасы не только от США, но и ряда других стран.

«Мы знаем, что там находились некоторые кассетные боеприпасы, переданные ранее третьими странами», - отметил он.

Ранее командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский также заявил, что Вооруженные силы Украины получили от США кассетные бомбы, которые пока ещё не были применены в ходе боевых действий.

При этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу, его слова передает CNN.

Остин добавил, что осознает, какую угрозу подобное вооружение несет именно для мирного населения.

Со своей стороны, украинский лидер Владимир Зеленский заверил, что Киев будет применять кассетные боеприпасы только по военным целям. На пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил, что такие боеприпасы будут использоваться на «временно оккупированных территориях Украины». По словам Зеленского, применение кассетных боеприпасов будет контролируемо.