«Циничный жест отчаяния»: Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов
Киев уже получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран. Российская сторона напоминает о негуманности таких бомб, но вынуждена будет ответить тем же.
В ночь на 14 июля Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов. Директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс рассказал, что Киев уже получил кассетные боеприпасы не только от США, но и ряда других стран.
«Мы знаем, что там находились некоторые кассетные боеприпасы, переданные ранее третьими странами», - отметил он.
Ранее командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский также заявил, что Вооруженные силы Украины получили от США кассетные бомбы, которые пока ещё не были применены в ходе боевых действий.
При этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу, его слова передает CNN.
Остин добавил, что осознает, какую угрозу подобное вооружение несет именно для мирного населения.
Со своей стороны, украинский лидер Владимир Зеленский заверил, что Киев будет применять кассетные боеприпасы только по военным целям. На пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил, что такие боеприпасы будут использоваться на «временно оккупированных территориях Украины». По словам Зеленского, применение кассетных боеприпасов будет контролируемо.
Еще до официальных подтверждений передачи боеприпасов украинские войска обстреляли ими город Токмак Запорожской области. Отмечается, что атака произошла 11 июля в 17:15. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде в сторону Васильевки.
Российская же сторона предупреждает о контрмерах партнеров Киева, которые решились на этот шаг. Так, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Минобороны РФ проработают необходимый ответ в случае применения Киевом такого оружия.
При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к более быстрым ответным действиям. По его словам, «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у российской армии имеется вся номенклатура кассетных боеприпасов, более эффективных, чем американские. Он напомнил, что Россия не присоединилась к конвенции по кассетным боеприпасам, однако воздерживается от их применения в ходе специальной военной операции.
Шойгу добавил, что российская армия будет вынуждена использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что решение Соединенных Штатов поставить Украине кассетные боеприпасы является актом бессилия и жестом отчаяния на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.
«Речь идёт о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. В Вашингтоне прекрасно осознают, что «обещания» укронацистов применять это оружие неизбирательного действия «аккуратно» и «ответственно» ничего не стоят. Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей», - эмоционально высказалась она в Telegram-канале.
В США же пытаются «оправдаться» за такой опрометчивый шаг. Так, советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без поставок кассетных боеприпасов у Киева просто не хватит артиллерии для наступления и обороны. На брифинге в Вильнюсе он отметил, что запасы артиллерии, которые Запад предоставил Вооруженным силам Украины (ВСУ), на исходе.
Сам Джо Байден, аргументируя поставку боеприпасов, ссылался на то, что обычные боеприпасы у Киева и США заканчиваются. После этих слов западные СМИ писали, что Байден «проболтался» о реальном положении дел на Украине. В Пентагоне же пообещали подобрать Киеву «наиболее эффективные боеприпасы».
Общественники и правозащитники настаивают, что у использования кассетных бомб не может быть оправданий. Пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор напомнила, что кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность для гражданского населения, в особенности для детей, на долгие годы вперед. По словам Сатор, такие боеприпасы делают небезопасным возвращение людей на территории, в свои дома.
Против поставок кассетных боеприпасов выступила и ООН. Представитель генерального секретаря организации Фархан Хак 7 июля отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая вступила в силу в 2011 году.
Военные эксперты подтверждают, что подобное оружие может добавить шансов контрнаступлению ВСУ. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН отметил, что Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке.
«Кассетные боеприпасы разные бывают, есть противопехотные, а есть противотанковые, у нас тоже такие есть. Одной боевой ракетой можно поразить большое количество танков. Применяет ли эти боеприпасы Россия на Украине, достоверных данных нет. Да, это повысит возможности ВСУ, идет контрнаступление, это акт враждебный по отношению к России, но нужно понимать, что США ведут против нас гибридную войну. Ни Россия, ни США не подписали акт о запрете применения кассетных боеприпасов. Они не брали на себя обязательство не применять эти боеприпасы, поэтому, в чем вопрос и какие претензии? Я не вижу в этом ничего ужасного», - рассказал собеседник НСН.
Он согласился с тем, что использование таких бомб ведет к большим потерям среди мирного населения.
«Кассетные боеприпасы уже применяются на Украине. В прошлом году во время удара по Донецку «Точкой-У» были применены кассетные боеприпасы, были большие жертвы среди мирного населения. Кассетные боеприпасы не всегда взрываются и их надо уничтожать, как и артиллерийские снаряды», - отметил он.
Кассетный боеприпас является разновидностью боеприпасов типа «воздух-земля» или «земля-земля». При разрыве такого припаса высвобождаются или выбрасываются суббоеприпасы — боевые припасы меньшего размера, не все из которых взрываются сразу.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Белого дома поставить Украине кассетные снаряды. По словам политика, президент Джо Байден сделал еще один шаг к третьей мировой войне. Трамп призвал Байдена способствовать началу переговоров между Россией и Украиной и снова обвинил нынешнюю администрацию Белого дома в некомпетентности, передает «Радиоточка НСН».
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