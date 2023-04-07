Экс-советник Пентагона: российские «Корнеты» сожгут танки ВСУ
Российские противотанковые комплексы уничтожат бронетехнику ВСУ, заявил в своем YouTube-канале бывший советнике главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Офицер напомнил, что на вооружении российской армии есть несколько противотанковых комплексов, в том числе «Корнет». Дальность полета ракеты составляет около пяти тысяч метров.
Макгрегор назвал «Корнет» эффективным оружием против поставленных Западом «Леопардов» и «Абрамсов».
Бывший советник Пентагона предрек поражение бронетанковым силам ВСУ. Он отметил, что «Леопард» уже сталкивался с «Корнетом» в Сирии и не смог выйти победителем.
Наиболее вероятным направлением контрнаступления ВСУ является южное, заявил «Радиоточке НСН» бывший министр обороны Донецкой республики Игорь Стрелков (Гиркин). По его словам, западная бронетехника обладает хорошими ночными и тепловизионными прицелами.
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