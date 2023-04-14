СМИ: Российские военные затопили танк Leopard под Херсоном
Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении в зоне специальной военной операции, российский диверсионный отряд уже потопил одну машину в болоте. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщил агентству офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным «Бык», на участке неоднократно фиксировали обстрел блокпостов со стороны немецкой техники.
«Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте», — рассказал собеседник РИА Новости.
Офицер также сообщил, что украинская сторона применяет немецкие зенитно-ракетные комплексы, пишет Газета.ру. Предположительно, орудиями управляли бойцы из Германии, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru