СМИ: Российские военные затопили танк Leopard под Херсоном

Как сообщил агентству офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным «Бык», на участке неоднократно фиксировали обстрел блокпостов со стороны немецкой техники.

«Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте», — рассказал собеседник РИА Новости.

Офицер также сообщил, что украинская сторона применяет немецкие зенитно-ракетные комплексы, пишет Газета.ру. Предположительно, орудиями управляли бойцы из Германии, отмечает телеканал «360».

