За зерно ответят: «Дунайский план» США взорвал Измаил
Не успело The Wall Street Journal сообщить о планах Вашингтона вывозить зерно через дунайские порты Украины, как там прогремели взрывы.
Украинское зерно не дает покоя Вашингтону, который, по данным американских СМИ, готовит альтернативу «зерновой сделке».
Переговоры по новому маршруту ведутся с Турцией и Румынией, при этом США не оставляют попытки договориться с Россией. Однако эти планы разрушил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ОТ ДУНАЯ ДО ВЕНЕЦИИ
О новых планах США по экспорту зерна с Украины сообщило издание The Wall Street Journal. По его данным, Вашингтон ведет переговоры об альтернативе черноморскому пути с Турцией, Украиной и соседними странами. Планируется, что украинский экспорт к октябрю составит 4 млн тонн зерна в месяц. Продукция будет перевозиться по Дунаю и Черному морю в порты Румынии, а далее – в пункты назначения.
При этом США изучают возможности военной защиты судов, идущих в украинские порты на Дунае и из них, утверждает источник WSJ. Украина имеет три дунайских порта – Измаил, Рени и Усть-Дунайск, расположенные в Одесской области.
Вероятно, с этой публикацией уже ознакомились в Минобороны РФ. Сегодня около 7 утра украинские СМИ сообщили, что в Измаиле и Рени гремят взрывы.
Вместе с тем в Пентагоне заявили, что США не могут помочь Украине вывозить зерно через Черное море.
«Относительно того, что происходит в Черном море, у США там нет действующих активов», - сказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос, сможет ли Вашингтон содействовать Киеву в перевозке зерна.
На этом фоне украинские СМИ сообщили, что в Закарпатской области началось строительство железнодорожного логистического центра для экспорта зерна в Италию. По их данным, зерно будет доставляться ив итальянские порты Венецию, Верону и Триесте.
ОТ ОДЕССЫ ДО ПАЛАУ
Вместе с тем, США оказывает давление на Турцию и ООН, чтобы те склонили Россию к возвращению к «зерновой сделке». Однако на Западе уже готовятся к тому, что Москва на это не пойдет, и, судя по всему, правильно делают.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 15 августа на открытии XI Московской конференции по международной безопасности, что Киев, прикрываясь зерном, готовил удары по Крыму.
«Особый цинизм киевский режим проявил при реализации черноморской зерновой инициативы. Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах были созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Более того, вблизи зернохранилищ было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму», - сказал Шойгу, отметив, что на Западе об этом прекрасно знали.
Недавний инцидент с сухогрузом «Сукра Окан» показал, что Россия не будет стесняться применять оружие в отношении судов, нарушающих режим, установленный в Черном море.
Минобороны РФ предупреждало, что с 20 июля все суда, идущие по Черному морю в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, а значит, законными целями. Ранним утром воскресенья, 13 августа, патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» открыл предупредительный огонь, чтобы принудительно остановить сухогруз «Сукра Окан», который под флагом Палау направлялся в украинский порт Измаил и не реагировал на требования российской стороны.
«Отличный сигнал любителям перевозить оружие под видом зерна», - отметил в этой связи военкор Александр Коц.
Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин говорил НСН, что для полного закрытия зерновых инсинуаций можно было бы захватить Одессу с Николаевом.
«Украина сегодня при необходимости может использовать беспилотник подводного типа с корабля, где, возможно, перевозилось зерно. Поэтому нужно разбираться с этим. По моим данным, по некоторым объектам, которые связаны с экспортом зерна, был нанесен соответствующий удар со стороны наших ВС. Но здесь очень тонко нужно смотреть. Можно все уничтожить, все объекты, логика в этом есть. Но зерновая сделка для нас тоже в случае выполнения наших требований является важной. Должно быть все выверено, а не просто предлагать все уничтожить. Конечно, лучше всего сейчас захватить Одессу и Николаев, это очень принципиальный вопрос. Но это хорошо на словах, а на деле все не так просто», - пояснил Швыткин.
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