За зерно ответят: «Дунайский план» США взорвал Измаил

ОТ ДУНАЯ ДО ВЕНЕЦИИ

О новых планах США по экспорту зерна с Украины сообщило издание The Wall Street Journal. По его данным, Вашингтон ведет переговоры об альтернативе черноморскому пути с Турцией, Украиной и соседними странами. Планируется, что украинский экспорт к октябрю составит 4 млн тонн зерна в месяц. Продукция будет перевозиться по Дунаю и Черному морю в порты Румынии, а далее – в пункты назначения.

При этом США изучают возможности военной защиты судов, идущих в украинские порты на Дунае и из них, утверждает источник WSJ. Украина имеет три дунайских порта – Измаил, Рени и Усть-Дунайск, расположенные в Одесской области.

Вероятно, с этой публикацией уже ознакомились в Минобороны РФ. Сегодня около 7 утра украинские СМИ сообщили, что в Измаиле и Рени гремят взрывы.

Вместе с тем в Пентагоне заявили, что США не могут помочь Украине вывозить зерно через Черное море.

«Относительно того, что происходит в Черном море, у США там нет действующих активов», - сказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос, сможет ли Вашингтон содействовать Киеву в перевозке зерна.

На этом фоне украинские СМИ сообщили, что в Закарпатской области началось строительство железнодорожного логистического центра для экспорта зерна в Италию. По их данным, зерно будет доставляться ив итальянские порты Венецию, Верону и Триесте.