WSJ: США допустили «военные решения» для вывоза зерна с Украины
Соединенные Штаты изучают возможность «военных решений» для обеспечения экспорта украинского зерна на мировой рынок, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.
Собеседник издания не уточнил, о каких именно мерах идет речь. По его данным, переговоры на этот счет идут с Турцией, Украиной и другими странами региона.
Россия 17 июля объявила о выходе из зерновой сделки. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва вернется к соглашению, если будут выполнены данные ей обещания.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сделал все для выполнения требований России в рамках зерновой сделки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru