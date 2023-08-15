WSJ: США допустили «военные решения» для вывоза зерна с Украины

Соединенные Штаты изучают возможность «военных решений» для обеспечения экспорта украинского зерна на мировой рынок, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

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Собеседник издания не уточнил, о каких именно мерах идет речь. По его данным, переговоры на этот счет идут с Турцией, Украиной и другими странами региона.

Россия 17 июля объявила о выходе из зерновой сделки. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва вернется к соглашению, если будут выполнены данные ей обещания.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сделал все для выполнения требований России в рамках зерновой сделки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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