СМИ: В украинских Измаиле и Рени произошли взрывы
16 августа 202307:15
Взрывы произошли в городах Измаил и Рени в Одесской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
Ночью в регионе была объявлена воздушная тревога, отмечает RT. По данным Воздушных сил ВСУ, в устье Дуная направлялись беспилотники.
«Официальной информации об ущербе пока нет», — указывает «Политика страны».
В конце июля была зафиксирована атака на порт в Одесской области, ракетный удар повредил административное здание и производственные мощности одного из терминалов, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru