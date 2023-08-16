СМИ: В украинских Измаиле и Рени произошли взрывы

Взрывы произошли в городах Измаил и Рени в Одесской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов

Ночью в регионе была объявлена воздушная тревога, отмечает RT. По данным Воздушных сил ВСУ, в устье Дуная направлялись беспилотники.

«Официальной информации об ущербе пока нет», — указывает «Политика страны».

В конце июля была зафиксирована атака на порт в Одесской области, ракетный удар повредил административное здание и производственные мощности одного из терминалов, напоминает Ura.ru.

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Фото: telegram.org
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