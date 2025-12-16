Более того, позднее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» разработала план для размещения сухопутных сил на территории Украины в случае прекращения огня. Напомним, что российская сторона исключает такой вариант, так как это «подорвет смысл мирного соглашения». Об этом накануне заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

ЗЕЛЕНСКИЙ И ВЫБОРЫ

В качестве уступки власти Украины также готовы провести выборы в течение 100 дней, сообщает Bild со ссылкой на украинского чиновника.

Владимир Зеленский пытается подменить выборами подписание мирного соглашения, хотя честные выборы на Украине сейчас невозможны. Об этом НСН рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Конечно, он пойдет на выборы, но нам его выборы сто лет не нужны. Нам надо, чтобы он не мешал подписать мирные соглашения. То, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп говорят, что Зеленский нелегитимный, это лишь констатация действительности. Зеленский сейчас пытается в этой ситуации подменить выборами мирные соглашения. Он должен не мешать сформировать из парламента группу, которая подпишет мирные соглашения, и отвести войска. После подписания мира, пожалуйста, пускай участвует в выборах», - рассказал он

По его словам, сейчас на Украине не осталось никаких представителей оппозиции действующей власти, которые могли бы принять участие в выборах.

Никаких выборов на Украине не будет, заявил НСН экс-глава украинского правительства Николай Азаров.

«Владимир Зеленский не готов и не собирается проводить президентские выборы на Украине. Это мое твердое убеждение. Все разговоры о том, что он может их провести, что для этого надо законодательные изменения, лишь уловки для того, чтобы снизить давление со стороны президента США Дональда Трампа», - считает экс-премьер Украины.

При этом Зеленский сейчас находится не в лучшей позиции на фоне коррупционных скандалов, пишет The Washington Post. Эта главная уязвимость для украинского лидера наряду с атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру, что и должно подтолкнуть Зеленского к принятию решения в пользу мирной сделки.

ТЕРРИТОРИИ И СПОРЫ

Что касается территориального вопроса, он остается самым проблемным и болезненным для всех участников переговоров.

Напомним, что Вашингтон предполагает, что Украина выведет свои войска из ДНР и ЛНР, также обсуждался вопрос создания здесь «нейтральной демилитаризованной буферной зона», которая будет признанной территорией РФ, но российских войск там не будет.

Зеленский этот вариант назвал очень спорным и непонятным, он предложил свое решение: референдум. По его словам, украинский народ должен иметь право голоса.

Если президент Украины Владимир Зеленский намерен использоовать референдум по территориальному вопросу в качестве предлога для передышки, то это у него «не пройдёт», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если речь ведётся о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдёт, естественно», - сказа представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия желает «работать именно на мир, а не на перемирие».