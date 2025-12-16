Зеленский отказался выводить войска из Донбасса после переговоров с США
После переговоров Украины и США коалиция желающих составила планы по размещению своих войск на Украине, а Трамп напомнил, что Украина уже лишилась части своей территории, также он рассказал о недавних контактах с Путиным.
В Берлине накануне завершились двухдневные (14 и 15 декабря) переговоры американской и украинской делегаций. На втором этапе к ним присоединились европейцы и представители НАТО. СМИ со ссылкой на источники дают оптимистичные прогнозы по итогам встреч. Так, Sky News и Bloomberg сообщили, что стороны решили 90% вопросов будущей мирной сделки между Россией и Украиной.
Отмечается, что для Киева важно получить гарантии от партнеров по аналогии со статьей 5 Устава НАТО (вооруженное нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех. - Прим. НСН). Также очевидно, что самым спорным вопросом остается территориальный.
После переговоров украинский лидер Владимир Зеленский снова заявил, что позиции Киева и Вашингтона по теме территорий расходятся. При этом переговоры в Берлине он назвал продуктивными.
Зеленский готов заморозить военные действия по нынешней линии соприкосновения, но отказывается выводить украинские войска с занимаемой им территории в Донбассе, передает Bild со ссылкой на источники.
Американская делегация во главе с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом также положительно оценила результаты встречи, но другие детали не были приведены.
В ЕС ВМЕСТО НАТО
По итогам встреч Зеленский заявил, что Киев готов отказаться от вступления в НАТО, но для этого потребуются гарантии безопасности. Украина настаивает на двустороннем соглашении с США по этому вопросу. Также Киев ждет гарантий от европейцев, Канады и Японии.
По данным источников, своей «европейской» гарантией Украина будет считать вступление в Евросоюз. The Washington Post пишет, что мирный план включает в себя этот пункт для Киева, а именно – ускоренное вступление в ЕС до 2027 года. При этом напомним, что по этому вопросу нет единого мнения среди самих европейских стран. Например, против этого активно и официально выступает Венгрия, а другие политики «намекают», что процесс может и затянуться.
В Кремле уже прокомментировали итоги переговоров. Дмитрий Песков заявил, что вопрос невступления Украины в НАТО должен обсуждаться отдельно, так как одно из важнейших требований Москвы.
Также делегации из США и Украины предварительно договорились, что численность ВСУ будет ограничена 800 тыс. человек в мирное время. До этого в этом вопросе звучали различные варианты.
В ответ на это страны Европы уже пообещали Киеву поддержку на случай каких-либо опасностей. Так, в случае нападения на Украину в будущем Евросоюз может задействовать многонациональные вооруженные силы. Такой пункт указан в совместном заявлении европейских лидеров.
Более того, позднее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» разработала план для размещения сухопутных сил на территории Украины в случае прекращения огня. Напомним, что российская сторона исключает такой вариант, так как это «подорвет смысл мирного соглашения». Об этом накануне заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
ЗЕЛЕНСКИЙ И ВЫБОРЫ
В качестве уступки власти Украины также готовы провести выборы в течение 100 дней, сообщает Bild со ссылкой на украинского чиновника.
Владимир Зеленский пытается подменить выборами подписание мирного соглашения, хотя честные выборы на Украине сейчас невозможны. Об этом НСН рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
«Конечно, он пойдет на выборы, но нам его выборы сто лет не нужны. Нам надо, чтобы он не мешал подписать мирные соглашения. То, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп говорят, что Зеленский нелегитимный, это лишь констатация действительности. Зеленский сейчас пытается в этой ситуации подменить выборами мирные соглашения. Он должен не мешать сформировать из парламента группу, которая подпишет мирные соглашения, и отвести войска. После подписания мира, пожалуйста, пускай участвует в выборах», - рассказал он
По его словам, сейчас на Украине не осталось никаких представителей оппозиции действующей власти, которые могли бы принять участие в выборах.
Никаких выборов на Украине не будет, заявил НСН экс-глава украинского правительства Николай Азаров.
«Владимир Зеленский не готов и не собирается проводить президентские выборы на Украине. Это мое твердое убеждение. Все разговоры о том, что он может их провести, что для этого надо законодательные изменения, лишь уловки для того, чтобы снизить давление со стороны президента США Дональда Трампа», - считает экс-премьер Украины.
При этом Зеленский сейчас находится не в лучшей позиции на фоне коррупционных скандалов, пишет The Washington Post. Эта главная уязвимость для украинского лидера наряду с атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру, что и должно подтолкнуть Зеленского к принятию решения в пользу мирной сделки.
ТЕРРИТОРИИ И СПОРЫ
Что касается территориального вопроса, он остается самым проблемным и болезненным для всех участников переговоров.
Напомним, что Вашингтон предполагает, что Украина выведет свои войска из ДНР и ЛНР, также обсуждался вопрос создания здесь «нейтральной демилитаризованной буферной зона», которая будет признанной территорией РФ, но российских войск там не будет.
Зеленский этот вариант назвал очень спорным и непонятным, он предложил свое решение: референдум. По его словам, украинский народ должен иметь право голоса.
Если президент Украины Владимир Зеленский намерен использоовать референдум по территориальному вопросу в качестве предлога для передышки, то это у него «не пройдёт», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если речь ведётся о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдёт, естественно», - сказа представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Россия желает «работать именно на мир, а не на перемирие».
По данным Bloomberg, в Берлин Зеленский приехал с идеей о том, что выводить войска из Донбасса он все-таки не будет. Официально украинский лидер не комментировал этот нюанс после встречи с американцами и европейцами.
При этом американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами, констатировал факт территориальных потерь Украины.
«Они уже потеряли территорию, если честно. Территория потеряна», — заявил глава государства.
Трамп коснулся и темы дипломатических усилий, отметив прогресс США в разрешении украинского кризиса. Кроме того, глава Белого дома сообщил о совместной работе с европейскими странами по выработке гарантий безопасности для Киева, указав, что Европейскому союзу в этом вопросе предстоит сыграть важную роль.
В понедельник он заявил, что недавно разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, не уточнив при этом, когда именно состоялся разговор.
