ФАС выдала предупреждения 12 российским аэропортам
Федеральная антимонопольная служба 12 предупреждений главным операторам крупнейших аэропортов России из-за взимания платы за регистрацию пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как отметили в ФАС, операторы авиагаваней взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа для регистрации. Ранее служба выдала соответствующие предупреждения «Международному аэропорту Сочи», «Аэропорту Храброво» и «Аэропорту Кольцово», напоминает Ura.ru.
«Аналогичные нарушения выявлены в аэропортах Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары, Тобольска и Челябинска», - подчеркнули в ведомстве.
В таких действиях усмотрели признаки навязывания невыгодных условий договора перевозчикам. Если аэропорты не исполнят предупреждения, ФАС возбудит антимонопольное дело.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии
- Тренера «Зенита» Семака и его супругу задержали в аэропорту Мюнхена
- В Госдуме опровергли низкие показатели цифровизации вузов
- Над пятью регионами России сбили 28 украинских БПЛА
- Армия России освободила Новоплатоновку в Харьковской области
- Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов РФ
- Мама ученицы заявила об отсутствии металлоискателей в школе в Одинцове
- Волынец призвала запретить детям соцсети на фоне нападения на школу в Подмосковье
- Альтернатива «Игре»: Чем удивит сериал по «Майору Грому»
- ФАС выдала предупреждения 12 российским аэропортам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru