ФАС выдала предупреждения 12 российским аэропортам

Федеральная антимонопольная служба 12 предупреждений главным операторам крупнейших аэропортов России из-за взимания платы за регистрацию пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в ФАС, операторы авиагаваней взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа для регистрации. Ранее служба выдала соответствующие предупреждения «Международному аэропорту Сочи», «Аэропорту Храброво» и «Аэропорту Кольцово», напоминает Ura.ru.

«Аналогичные нарушения выявлены в аэропортах Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары, Тобольска и Челябинска», - подчеркнули в ведомстве.

В таких действиях усмотрели признаки навязывания невыгодных условий договора перевозчикам. Если аэропорты не исполнят предупреждения, ФАС возбудит антимонопольное дело.

