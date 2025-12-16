Тренера «Зенита» Семака и его супругу задержали в аэропорту Мюнхена
Главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака и его жену Анну задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом женщина написала в своем Telegram-канале.
«Я приобрела все, на что настроилась, а в аэропорту мы, не приняв во внимание новые реалии, уверенно направились оформлять tax free. Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом «маленькой проблемы», - поделилась супруга тренера.
По ее словам, полиция допросила пару, заставила заплатить штраф за купленные ботинки, очки, платок и оставить вещи на европейской территории. Анна Семак отметила, что по новым законам россияне не могут вывозить из Европы в Россию покупки дороже 300 евро за товарную единицу.
Супруги Семак опоздали на свой рейс, потеряв билеты, но смогли улететь следующим рейсом.
Ранее в аэропорту во Франции задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого заподозрили в участии в хакерской группировке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
