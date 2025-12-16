Армия России освободила Новоплатоновку в Харьковской области

Причиной прерывания взлета Boeing в "Шереметьево" стало уменьшение мощности тяги двигателя Председатель Национального родительского комитета призвала запретить детям соцсети на фоне нападения на школу в Подмосковье Реконструкция здания «Сатирикона» сделала театр бездомным В Москве прогнозируют ледяной дождь