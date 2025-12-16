Армия России освободила Новоплатоновку в Харьковской области
16 декабря 202512:34
Вооруженные силы России установили контроль над селом Новоплатоновка Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Запад»... освободили населенный пункт Новоплатоновка», - говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, российские силы взяли село под контроль в результате активных действий.
Ранее стало известно, что армия России освободила поселок Песчаное Днепропетровской области, пишет «Свободная пресса».
