Армия России освободила Новоплатоновку в Харьковской области

Вооруженные силы России установили контроль над селом Новоплатоновка Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны.

Минобороны: ВС РФ освободили Варваровку в Запорожской области

«Подразделения группировки войск «Запад»... освободили населенный пункт Новоплатоновка», - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, российские силы взяли село под контроль в результате активных действий.

Ранее стало известно, что армия России освободила поселок Песчаное Днепропетровской области, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
