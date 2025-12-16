Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов РФ

«Это направление носит для нас... стратегический характер, это один из наших ключевых внешнеполитических приоритетов, и не только потому, что Африка, как говорят, континент будущего», - указал глава МИД.

Лавров отметил, что Африка становится одной из опор формирующегося многополярного мира. Континент будет играть все более значимую роль в глобальной политике и экономике.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявлял, что Африка находится в авангарде мировой экономики и политики, пишет «Свободная пресса».

