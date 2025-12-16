Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов РФ
Африканское направление - один из основных внешнеполитических приоритетов России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Это направление носит для нас... стратегический характер, это один из наших ключевых внешнеполитических приоритетов, и не только потому, что Африка, как говорят, континент будущего», - указал глава МИД.
Лавров отметил, что Африка становится одной из опор формирующегося многополярного мира. Континент будет играть все более значимую роль в глобальной политике и экономике.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявлял, что Африка находится в авангарде мировой экономики и политики, пишет «Свободная пресса».
