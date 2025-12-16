В Госдуме опровергли низкие показатели цифровизации вузов

За исполнением модернизации строго следит Рособрнадзор, и никаких проблем ведомство не заметило, заявила НСН Ольга Пилипенко.

В государственных вузах нет проблем с цифровизацией обучения, но им бы не помешало уменьшить количество бюрократических процедур для сотрудников и учеников за счет развития технологий, рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с НСН.

Более 60% государственных университетов имеют низкую цифровизацию. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование «Развитие умных кампусов» от компании «Ростелеком» и «Акселератора ФРИИ». Пилипенко усомнилась в этой информации.

«За исполнение статьи закона, касающейся информационной обеспеченности образовательного процесса, отвечает Рособрнадзор. Он не обнаружил никаких нареканий и претензий, в том числе и по аккредитационному мониторингу, который проходил в прошлом году. Информационная среда существует и работает. Другой вопрос в том, что мы понимаем под словом “цифровизация”. Это касается лабораторных работ, лекций, доступа к собственным разработанным базам или это система управления? То есть абитуриент может поступить онлайн и подать документы через сервис, который существует. А работодатель при желании может посмотреть достоверность диплома выпускника, которого он берет на работу через единую систему. Однако еще есть дебюрократизация процессов для сотрудников. Здесь цифровизация должна идти вместе с электронным документооборотом и снижением нагрузки за счет использования искусственного интеллекта», — указала она.

Депутат добавила, что нет ничего страшного в том, что традиционные носители информации заменяются электронными системами.

«А мы разве уйдем от этого? Можно говорить, что давайте все вернемся к бумажным книгам и библиотекам. Но мы же прекрасно понимаем, что доступ ежесекундно, ежеминутно к различным ресурсам, где можно посмотреть, изучить, открыть тему, он существует. Почему мы должны ограничивать наших обучающихся? Это современность, и мы должны это признать. что условия поменялись. Их надо принять и подумать о том, как эффективно использовать, не снижая качество и требования к студентам и к преподавателям. Использовать электронную информацию — это не означает, что мы перестанем думать. Мы читаем новости не в газетах, а в электронном виде. Мы не перестали анализировать, просто стали быстрее получать ее не с почтальоном, а с телефоном в руках или с компьютера», — подчеркнула она.

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
