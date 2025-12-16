В государственных вузах нет проблем с цифровизацией обучения, но им бы не помешало уменьшить количество бюрократических процедур для сотрудников и учеников за счет развития технологий, рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с НСН.

Более 60% государственных университетов имеют низкую цифровизацию. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование «Развитие умных кампусов» от компании «Ростелеком» и «Акселератора ФРИИ». Пилипенко усомнилась в этой информации.

