Устранил конкурентов: Почему Зеленский настаивает на «фейковых» выборах
На Украине не осталось оппонентов Зеленского, выступающих за мир с Россией, а новым быстро пришьют статью, так что никакие выборы сейчас невозможны, заявил НСН Олег Царев.
Владимир Зеленский пытается подменить выборами подписание мирного соглашения, хотя честные выборы на Украине сейчас невозможны. Об этом НСН рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
Власти Украины готовы провести выборы в течение 100 дней и отказаться от вступления в НАТО «на определенных условиях», пишет немецкая газета Bild со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Отмечается, что лидер Украины Владимир Зеленский также готов заморозить военные действия по нынешней линии соприкосновения, но отказывается выводить украинские войска с территории Донбасса. Царев заявил, что его выборы сейчас никому не нужны.
«Конечно, он пойдет на выборы, но нам его выборы сто лет не нужны. Нам надо, чтобы он не мешал подписать мирные соглашения. То, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп говорят, что Зеленский нелегитимный, это лишь констатация действительности. Зеленский сейчас пытается в этой ситуации подменить выборами мирные соглашения. Он должен не мешать сформировать из парламента группу, которая подпишет мирные соглашения, и отвести войска. После подписания мира, пожалуйста, пускай участвует в выборах», - рассказал он.
По его словам, сейчас на Украине не осталось никаких представителей оппозиции действующей власти, которые могли бы принять участие в выборах.
«Те выборы, которые он сейчас хочет провести, это выборы во время военного положения - с блокпостами, с комендантским часом, со статьей «За измену Родине», если кто-то начнет выступать за мир с Россией. Все политики, которые могли бы стать ему конкурентами, которые выступали за мир, они либо в тюрьмах, либо под санкциями, либо за границей. На Украине из свободных никого нет. А если такие найдутся, то им сразу же появятся статьи «Измена Родине», и в течение суток их закроют», - рассказал он.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что заявления Зеленского о возможных выборах главы государства в стране являются уловкой, на которую он пытается поймать США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Устранил конкурентов: Почему Зеленский настаивает на «фейковых» выборах
- Путин запретил назначать обязательные работы ряду граждан
- Wildberries официально купил сеть «Рив Гош»
- В Пермском крае нашли обе группы пропавших туристов
- Челябинск стал культурной столицей России 2027 года
- Названы условия, которые прекратят рост цен на алкоголь
- Простоквашино great again: Дядя Федор и компания вернулись в кино
- Россиян предупредили о штрафе за лающую собаку в квартире
- В Пермском крае пропала ещё одна группа туристов
- Конкуренция и скидки: Как запуск такси от Wildberries изменит рынок перевозок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru