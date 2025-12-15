«Конечно, он пойдет на выборы, но нам его выборы сто лет не нужны. Нам надо, чтобы он не мешал подписать мирные соглашения. То, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп говорят, что Зеленский нелегитимный, это лишь констатация действительности. Зеленский сейчас пытается в этой ситуации подменить выборами мирные соглашения. Он должен не мешать сформировать из парламента группу, которая подпишет мирные соглашения, и отвести войска. После подписания мира, пожалуйста, пускай участвует в выборах», - рассказал он.

По его словам, сейчас на Украине не осталось никаких представителей оппозиции действующей власти, которые могли бы принять участие в выборах.