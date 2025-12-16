Мама ученицы заявила об отсутствии металлоискателей в школе в Одинцове

Как отметила женщина, сегодня ее дочь проспала занятия.

«Мы проспали... когда приехали к школе, увидели, что на улице много детей», — поделилась собеседница издания.

Ранее стало известно, что в школе в поселке Горки-2 несовершеннолетний ранил ножом охранника и одного ученика, ребенок скончался. Нападавшего задержали.



