СМИ: Украина в новом плане отказалась уступать Донбасс и лишаться права на НАТО

В новом проекте мирного плана из 20 пунктов, который Украина представила как контрпредложение в противовес американскому, закреплен отказ Украины уступать контроль над Донбассом, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на западных чиновников, которые знакомы с содержанием плана.

Так, в предложенном украинской стороной плане говорится, что Украина должна сохранить контроль над остающимися за ВСУ территориями на востоке страны. Согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, Киев должен был уступить весь Донбасс, отмечает газета.

Кроме того, украинская сторона убрала из плана тезис США об отказе Киева от права на вступление в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о территориях может быть вынесен на общенациональный референдум или выборы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
