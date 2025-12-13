СМИ: Украина в новом плане отказалась уступать Донбасс и лишаться права на НАТО
В новом проекте мирного плана из 20 пунктов, который Украина представила как контрпредложение в противовес американскому, закреплен отказ Украины уступать контроль над Донбассом, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на западных чиновников, которые знакомы с содержанием плана.
Так, в предложенном украинской стороной плане говорится, что Украина должна сохранить контроль над остающимися за ВСУ территориями на востоке страны. Согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, Киев должен был уступить весь Донбасс, отмечает газета.
Кроме того, украинская сторона убрала из плана тезис США об отказе Киева от права на вступление в НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о территориях может быть вынесен на общенациональный референдум или выборы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили о возможном отстранении сборной Аргентины от чемпионата мира – 2026
- В Пензенской области шесть поездов задерживаются из-за схода вагонов с топливом
- Белоусов вручил звезду Героя России оператору FPV-дрона «Филину»
- СМИ: Украина в новом плане отказалась уступать Донбасс и лишаться права на НАТО
- Росгвардия опровергла сообщения о привилегиях для рэпера Macan на службе
- В России экранизируют «Граф Аверин. Колдун Российской империи»
- Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд
- В РПЦ предупредили о росте фейковых информационных рассылок от имени церкви
- Умер глава подмосковного Реутова Филипп Науменко
- Слуцкий предложил давать отпуск при госпитализации родственника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru