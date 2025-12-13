СМИ: Украина в новом плане отказалась уступать Донбасс и лишаться права на НАТО

Так, в предложенном украинской стороной плане говорится, что Украина должна сохранить контроль над остающимися за ВСУ территориями на востоке страны. Согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, Киев должен был уступить весь Донбасс, отмечает газета.



Кроме того, украинская сторона убрала из плана тезис США об отказе Киева от права на вступление в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о территориях может быть вынесен на общенациональный референдум или выборы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

