Мерц сообщил о договоренностях США и Украины по гарантиям безопасности

США и Украина достигли договоренностей по вопросам гарантий безопасности. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

По словам Мерца, Вашингтон выразил готовность предоставить Украине существенные правовые и материальные гарантии безопасности. Канцлер охарактеризовал предложения американской стороны как значимый шаг вперед и подчеркнул, что решения о возможных территориальных уступках Украина будет принимать самостоятельно.

Мерц заявил о шансе на реальный мир на Украине

Мерц также отметил, что именно участие США обеспечило позитивную динамику переговорного процесса, добавив, что по итогам консультаций появился шанс на достижение реального мира на Украине. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что будущие соглашения о безопасности с США, европейскими странами и другими партнерами будут функционировать по принципу, сопоставимому с пятой статьей Североатлантического договора, предусматривающей коллективную защиту.

Переговоры в Берлине прошли 14 и 15 декабря. В них участвовали украинская делегация во главе с Зеленским, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, передает «Радиоточка НСН».

