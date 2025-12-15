Мерц сообщил о договоренностях США и Украины по гарантиям безопасности

США и Украина достигли договоренностей по вопросам гарантий безопасности. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

По словам Мерца, Вашингтон выразил готовность предоставить Украине существенные правовые и материальные гарантии безопасности. Канцлер охарактеризовал предложения американской стороны как значимый шаг вперед и подчеркнул, что решения о возможных территориальных уступках Украина будет принимать самостоятельно.