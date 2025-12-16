В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии

По словам Пескова, Путин анализирует справочную информацию из ведомств, которую запрашивают в преддверии мероприятия, «статистику и так далее и тому подобное».

Прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в полдень 19 декабря, напоминает «Свободная пресса». Ранее стало известно, что россияне направили главе государства уже более 1,3 млн обращений.

