В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии
16 декабря 202513:13
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке российского лидера Владимира Путина к прямой линии. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.
По словам Пескова, Путин анализирует справочную информацию из ведомств, которую запрашивают в преддверии мероприятия, «статистику и так далее и тому подобное».
Прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в полдень 19 декабря, напоминает «Свободная пресса». Ранее стало известно, что россияне направили главе государства уже более 1,3 млн обращений.
