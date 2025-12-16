Над пятью регионами России сбили 28 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО ликвидировали 28 украинских беспилотников над пятью регионами России, передает Минобороны.

«В период с 8:00 мск до 12:00 мск... перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Военные нейтрализовали 18 дронов в Брянской области, шесть - в Ленинградской, два - в Московском регионе, в том числе один летевший на Москву беспилотник. По одному летательному аппарату ликвидировали в Калужской и Смоленской областях.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 16 декабря над территорией страны уничтожили 83 беспилотника ВСУ.

