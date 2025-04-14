«Запад дал заднюю»: В России ожидают завершение конфликта на Украине в 2025 году
Трамп объяснил, зачем пытается прекратить «войну Байдена» на Украине, Симоньян прогнозирует окончание конфликта на Украине в 2025 году, при этом Москва указывает на «злостное» нарушение моратория на удары со стороны Киева.
Американский лидер Дональд Трамп не теряет надежды закончить конфликт на Украине в ближайшее время, называя его «войной Байдена». Накануне он объяснил журналистам, что пытается разрешить ситуацию, чтобы «спасти много жизней».
«Помните, что это война Байдена. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы смогли спасти много жизней», — сказал он.
КОГДА КОНЕЦ
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» также выразила уверенность в том, что конфликт завершится уже в 2025 году.
«Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт», - отметила она.
По ее словам, поведение Запада указывает на скорое завершение конфликта, так как «партнеры» Киева «дают заднюю». Так, она напомнила о недавно опубликованной статье Times, в которой, по ее мнению, Лондон пытается оправдаться за действия Киева.
«Общий тон — извиняющийся, оправдывающийся. Украина нас не послушала, и поэтому так не очень получается», - объяснила Симоньян позицию Лондона.
Также она подчеркнула, что Украина теперь не может рассчитывать на какую-то помощь из-за смены риторики Европы, поэтому стоит ожидать от Киева «чего-то впечатляющего».
ПОМОЩИ НЕ БУДЕТ
Напомним, что на прошлой неделе в штаб-квартире НАТО обсуждался вопрос отправки армий Запада на Украину. Во встрече участвовали главы министерств обороны из 30 стран, без США. Формирование «коалиции желающих» для отправки военных на Украину возглавили Франция и Великобритания. Как уточняет агентство AFP, отправить свои войска готовы лишь шесть стран — помимо Лондона и Парижа, это страны Прибалтики.
Европейские страны откажутся помогать Украине из-за тотального исчерпания ресурсов и нежелания ссориться с Трампом, заявил в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар. Ожидается, что самыми «упрямыми» в этом вопросе окажутся Германия и Великобритания.
«Думаю, юг и восток Европы фактически не будут участвовать дальше в предоставлении большой помощи Украине. Во-первых, у таких государств, как Франция, Испания, Италия, все резервы денег для помощи Киеву исчезли. Во-вторых, восток и юг Европы смотрят на то, что делает Трамп, если он всерьез займется миротворчеством, и Украина согласится на переговоры с Россией, то зачем поставлять оружие Киеву. В-третьих, Макрон при всей его риторике в конечном итоге понимает, что Франции ссора с США ничего хорошего не несет. Другое дело - Берлин и Лондон. Для руководства Германии немыслимо, чтобы Украина отдала территории России, для них это вопрос европейской безопасности», — сказал политолог.
ДИАЛОГ РОССИИ И США
При этом российская сторона хорошо отзывается о динамике переговоров с США, но, кажется, пока речь идет больше о выстраивании двусторонних отношений. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях. По его словам, все движется «очень хорошо». На эту тему он высказался в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий, и этот путь состоит из маленьких шажков», - отметил Песков, добавив, что этим сейчас стороны активно занимаются по разным каналам взаимодействия.
С другой стороны, Песков призвал не ждать быстрых результатов этих взаимодействий, так как проблем накоплено было много, они были «слишком запущены». По его словам, сейчас США и России фактически приходится выстраивать отношения с нуля.
УКРАИНА И МОРАТОРИЙ
16 апреля истекает срок моратория на удары по энергетическим объектам между Россией и Украиной при посредничестве США.
Решение о том, будет ли продлеваться мораторий, будет зависеть от президента РФ Владимира Путина, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что до этого Москва обсудит с США все нарушения со стороны Киева. По его словам, мораторий фактически не соблюдался Киевом, что требует анализа и оценки.
Он отметил, что российская сторона продолжает придерживаться моратория на удары по объектам энергетики на Украине.
Так, Киев с момента договоренности о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики нарушил его более 60 раз, сообщил ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Нарушение договоренностей он назвал «злостным».
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