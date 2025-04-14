Американский лидер Дональд Трамп не теряет надежды закончить конфликт на Украине в ближайшее время, называя его «войной Байдена». Накануне он объяснил журналистам, что пытается разрешить ситуацию, чтобы «спасти много жизней».

«Помните, что это война Байдена. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы смогли спасти много жизней», — сказал он.

КОГДА КОНЕЦ

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» также выразила уверенность в том, что конфликт завершится уже в 2025 году.

«Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт», - отметила она.

По ее словам, поведение Запада указывает на скорое завершение конфликта, так как «партнеры» Киева «дают заднюю». Так, она напомнила о недавно опубликованной статье Times, в которой, по ее мнению, Лондон пытается оправдаться за действия Киева.