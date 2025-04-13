Раздел по-польски или по-немецки: Какое будущее ждет Украину по окончании СВО
Независимой Украине, по всей видимости, грядет конец — ей грозит раздел, причем России отойдут те территории, которые она контролирует уже сейчас, сходятся во мнении российские и американские эксперты.
У Украины нет будущего — она будет разделена так же, как в свое время разделили территорию Польши. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала ТВЦ.
Безусловно, отметила она, в разделе страны будет участвовать и Россия, причем Москве «чужого» не надо — она лишь заберет «свои русские территории». России отойдут те области, «где нам рады», подчеркнула Симоньян.
«ПЛАН КЕЛЛОГА»
Свой план по разделу Украины также предложил спецпредставитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог. Об этом сообщила газета The Times.
По мнению Келлога, нынешняя ситуация будет иметь нечто общее с дроблением территорий после Второй мировой войны. Так, по мирному соглашению Украина может быть поделена по принципу Берлина. Российские войска займут восточную часть страны, западные (британо-французские) разместятся к западу от Днепра. При этом в плане не будут участвовать сухопутные войска США, добавил он.
Спецпредставитель Трампа также отметил, что площади Украины достаточно для размещения нескольких армий, которые будут обеспечивать прекращение войны. «План Келлога» предусматривает признание российскими тех территорий, которые были освобождены Вооруженными силами России.
Вместе с тем Келлог признал, что Москву вряд ли устроит присутствие на Украине иностранного военного контингента. Однако, по мнению Келлога, иностранные военные на Украине находиться должны, поскольку так проще всего следить, чтобы режим тишины соблюдался. Хотя и нарушения этого режима все равно будут, поскольку «они бывают всегда».
Тем временем сам Келлог заверил в соцсети X, что его слова о «разделе» Украины были искажены. «Статья The Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины», — заявил он.
Впрочем, переврали Келлога или нет — не так важно. Факт остается фактом — «план Келлога» Россию категорически не устроит, так как может повлечь за собой новую эскалацию конфликта, заявил в эфире «Соловьев Live» посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник.
«Сохранив влияние на эту территорию, в том числе военное, не создав там демилитаризованную зону, — это вызывает серьезные беспокойства на ближайшую перспективу. Промежуток на зализывание ран (Киевом — Прим. редакции) может быть очень короткий — собрали, проанализировали предыдущий опыт, подготовились, опять через Великобританию прокачали десятки тысяч боевиков и отправили воевать заново», — отметил он.
ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Тем временем Вашингтон и Москва не теряют времени, проводя новые переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. Так, 11 апреля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным и представителями Кремля. Темой встречи, которая длилась около четырех с половиной часов, стали аспекты разрешения украинского кризиса, сообщил сайт Кремля.
По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, США полагают, что визит Уиткоффа стал очередным шагом в рамках переговорного процесса, цель которого — прекращение огня и подготовка окончательного мирного соглашения. Причем Уиткофф уже в третий раз посетил Россию с официальным визитом, приходилось ему ранее встречаться и с Путиным.
Тем более обнадеживающим звучит признание Уиткоффа, которое он сделал по итогам встречи с представителем российского лидера Кирилла Дмитриева, что наиболее быстрым путем к миру на Украине является признание контроля Москвы над новыми российскими регионами, сообщило агентство Reuters.
По его словам, в новых регионах прошли референдумы, по результатам которых большинство жителей территорий заявили о желании находиться под российским правом.
Поддержал Уиткоффа и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что спецпосланник президента США выполняет важную работу вопреки критике со стороны тех, кто не смог решить этот вопрос за десятилетия.
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