СМИ: Федерации футбола Португалии намерена вернуть Роналду в сборную

Отмечается, что представители Федерации встретятся с нападающим на следующей неделе. Они попытаются помирить Роналду и главного тренера португальской сборной Жорже Жезушем.

«Руководство надеется, что ситуация разрешится, отношения вернутся к дружеским и здоровым, и что карьера Криштиану в национальной сборной не закончится из-за недавних событий», - говорится в публикации.

Ранее Роналду покинул расположение сборной Португалии, пообещав в будущем рассказать о причинах конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». СМИ поспешили объявить об уходе форварда из национальной команды, однако официальных заявлений пока сделано не было.

