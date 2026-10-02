СМИ: Федерации футбола Португалии намерена вернуть Роналду в сборную
Федерация футбола Португалии намерена вернуть Криштиану Роналду в национальную команду. Об этом сообщает газета Marca.
Отмечается, что представители Федерации встретятся с нападающим на следующей неделе. Они попытаются помирить Роналду и главного тренера португальской сборной Жорже Жезушем.
«Руководство надеется, что ситуация разрешится, отношения вернутся к дружеским и здоровым, и что карьера Криштиану в национальной сборной не закончится из-за недавних событий», - говорится в публикации.
Ранее Роналду покинул расположение сборной Португалии, пообещав в будущем рассказать о причинах конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». СМИ поспешили объявить об уходе форварда из национальной команды, однако официальных заявлений пока сделано не было.
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