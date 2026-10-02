«Мощнейший лоббизм»: Демограф предрек противостояние «многодетной» соцрекламе

Коммерческие рекламщики будут против навязывания им «модельных» семьи с тремя-четырьмя детьми, предположил в эфире НСН Юрий Крупнов. 

Социальная реклама с участием только многодетных семей может заставить россиян о задуматься о повышении рождаемости, однако рекламщики будут против, заявил в интервью НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По данным «Ведомостей», согласно законопроекту Федеральной антимонопольной службы (ФАС), госорганы при заказе социальной рекламы с участием семей должны будут «изобразить благополучную семью как минимум с тремя детьми». Эта мера направлена на популяризацию традиционных семейных ценностей. Крупнов поддержал нововведение, предсказав «мощный лоббизм» его противников.

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«С одной стороны, конечно переоценивать это и убирать материальные, экономические факторы, но это очень важный момент, потому что в России модельной, образцово-показательной должна стать семья с тремя-четырьмя детьми. На это должны быть направлены усилия государства, общества и всех отраслей. Если в социальной рекламе будут показывать минимум трех детей, это, по крайней мере, будет заставлять человека задуматься, но это маленький кусочек, главное – это государственная политика. В одиночку данная мера не сдвинет эту проблему, но может стать важным элементом системной государственной политики. Но я думаю, что это все будет очень медленно, и рекламщики, особенно коммерческие, не дадут это сделать. Будет мощнейший лоббизм против навязывания таких установок», - допустил демограф.

Он также предложил создать российский автомобиль для многодетных семей.

«Должно быть продвижение "модельной семьи", чтобы за 30 лет в стране половина семей стала трех-четырехдетными. Это суть, а дальше могут быть разные аспекты. Например, российский семейный. автомобиль для вот такой образцовой семьи. Относительно дешевый минивэн, плюс государство его субсидирует от 50 до 100%, в зависимости от числа детей. В итоге семья имеет возможность передвигаться на автомобиле», - заключил собеседник НСН.
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Со своей стороны, президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий объяснил «Радиоточке НСН», что сейчас ведется диалог на эту тему с ФАС, но в сторону саморегулирования, а не запретов.

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ФОТО: РИА Новости
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