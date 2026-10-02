Социальная реклама с участием только многодетных семей может заставить россиян о задуматься о повышении рождаемости, однако рекламщики будут против, заявил в интервью НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По данным «Ведомостей», согласно законопроекту Федеральной антимонопольной службы (ФАС), госорганы при заказе социальной рекламы с участием семей должны будут «изобразить благополучную семью как минимум с тремя детьми». Эта мера направлена на популяризацию традиционных семейных ценностей. Крупнов поддержал нововведение, предсказав «мощный лоббизм» его противников.