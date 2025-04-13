«Доказать делом, либо заткнуться»: Трамп прокомментировал прогресс урегулирования на Украине

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал журналистам прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины.

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По его словам, все идет хорошо. Президент указал, что скоро ожидаются новости по данному вопросу.

«Есть момент, когда вам нужно либо доказать делом, либо заткнуться», — отметил Трамп.

Ранее стало известно, что темой встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом стали аспекты урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАДональд Трамп

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