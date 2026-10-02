В Иркутской области умерла пациентка с подозрением на чуму

Источник телеканала рассказал, что было установлено по меньшей мере 197 человек, которые контактировали с умершей. Более 100 из них, в качестве профилактики, «находятся в больнице под наблюдением врачей», у некоторых есть симптомы.

Собеседник отметил, что также планируется госпитализировать тех, кто контактировал с уже помещенными в стационар пациентами. При этом гкаких-либо выводов о возможном заражении пока не сделано.

Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил, что у жителя Иркутской области заподозрили особо опасное инфекционное заболевание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».