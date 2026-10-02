В Иркутской области умерла пациентка с подозрением на чуму
Девушка, предположительно, заболевшая легочной чумой, скончалась 1 октября в Шелеховской районной больнице Иркутской области.ОБ этом сообщает РЕН ТВ.
Источник телеканала рассказал, что было установлено по меньшей мере 197 человек, которые контактировали с умершей. Более 100 из них, в качестве профилактики, «находятся в больнице под наблюдением врачей», у некоторых есть симптомы.
Собеседник отметил, что также планируется госпитализировать тех, кто контактировал с уже помещенными в стационар пациентами. При этом гкаких-либо выводов о возможном заражении пока не сделано.
Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил, что у жителя Иркутской области заподозрили особо опасное инфекционное заболевание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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