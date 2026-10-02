«Выгребли всё»: Почему финансирование льготных автокредитов сократят втрое
Андрей Ломанов заявил НСН, что далеко не все граждане готовы взять такой кредит, чтобы купить конкретный автомобиль по нынешним ценам.
Финансирование льготных автокредитов сократят почти втрое, так как все меньше желающих воспользоваться этой программой на фоне роста цен на авто, заявил НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
Правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое — с заложенных ранее 20 млрд до 7 млрд рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2027-2029 годы. Ломанов допустил, что такие большие суммы теряют целесообразность.
«Раньше было так: сколько государство на эту программу выделяло, столько и реализовывалось, мы «выгребали» весь объем. Вопрос в том, что ее активно сокращают, сильно сократилось число автомобилей, которые под нее попадают. Сложно оценить, насколько граждане готовы взять такой кредит, чтобы купить конкретный автомобиль по нынешним ценам. Если следить за рынком автомобилей, мы видим, в каком он положении, очень небольшое количество автомобилей продается. Поэтому такое решение может быть связано с этим, что нет смысла выделять такие деньги на эту программу. Скорее всего, она не так востребована, не хватает желающих купить машину в этом сегменте. Это стимулировало автомобильных производителей, которые были рады попасть в эту программу. Но мы видим, как подорожали автомобили, никто не спешит менять авто, ездят на старых», - объяснил он.
Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи заявила «Радиоточке НСН», что электрокары и гибриды покупают только те водители, кто заранее планировал такую возможность.
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