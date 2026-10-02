«Раньше было так: сколько государство на эту программу выделяло, столько и реализовывалось, мы «выгребали» весь объем. Вопрос в том, что ее активно сокращают, сильно сократилось число автомобилей, которые под нее попадают. Сложно оценить, насколько граждане готовы взять такой кредит, чтобы купить конкретный автомобиль по нынешним ценам. Если следить за рынком автомобилей, мы видим, в каком он положении, очень небольшое количество автомобилей продается. Поэтому такое решение может быть связано с этим, что нет смысла выделять такие деньги на эту программу. Скорее всего, она не так востребована, не хватает желающих купить машину в этом сегменте. Это стимулировало автомобильных производителей, которые были рады попасть в эту программу. Но мы видим, как подорожали автомобили, никто не спешит менять авто, ездят на старых», - объяснил он.

Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи заявила «Радиоточке НСН», что электрокары и гибриды покупают только те водители, кто заранее планировал такую возможность.

