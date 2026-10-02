По его словам, несмотря на то что мировыми лидерами в сфере ИИ остаются Китай и США, российские компании тоже активно развивают технологии.

«Сейчас многие компании занимаются искусственным интеллектом, и радует, что этим занимаются и наши разработчики. Однако законодателями мод сегодня остаются Китай и США. Хорошо, что у нас есть собственный поисковик, причём качественный. "Яндекс" уже давно заслужил высокие оценки пользователей. Наличие своего поисковика даёт нам возможности для дальнейшего развития. Иностранные поисковики применяют разные подходы к безопасности данных. У каждого решения есть свои плюсы и минусы, но нельзя сказать, что у них с этим всё плохо», — указал Кусков.

Он подчеркнул, что риски отключения от зарубежных технологий стали стимулом для развития собственных решений.



«Что касается перехода на отечественные продукты, радует, что в сегменте операционных систем и браузеров представлен "Яндекс". Также важно, что в своё время была создана карта "Мир", и у нас есть собственная система геолокации — ГЛОНАСС. Иначе нас могли бы отключить от GPS. Это три серьёзные составляющие, которые можно выделить за последние пять лет. С точки зрения программного обеспечения в России ситуация обстоит лучше, чем с аппаратным обеспечением и оборудованием», — добавил эксперт.

Ранее директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско сказал НСН, что разработка собственных криптографических сертификатов и их настройка в браузерах необходима, чтобы обезопасить российские продукты, а также для чиновников.

