Технологическая независимость: Почему россияне отказываются от иностранных браузеров
Переход россиян на отечественные браузеры — это не массовый отказ от зарубежных решений, а вынужденная адаптация к новым условиям, сказал НСН Денис Кусков.
На фоне ограничений доступа к ряду российских ресурсов через зарубежные браузеры растёт популярность отечественных решений, но это не означает полного отказа от иностранных браузеров, сказал НСН генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
Месячная активная аудитория и количество скачиваний у поисковика и браузера «Яндекса» заметно выросли, отмечает «Коммерсант». У приложения «Яндекс — с Алисой AI» в августе аудитория увеличилась на 31% по сравнению с августом 2025 года, в то время как большинство иностранных браузеров столкнулись с ее оттоком: у Google Chrome снижение составило 3%, а у Opera — 19%. Кусков объяснил, что это не массовый отказ от зарубежных решений, а вынужденная адаптация к новым условиям.
«Это связано с тем, что многие российские ресурсы не открываются в иностранных браузерах. Я бы не сказал, что все массово туда перешли, — просто российские браузеры стали использовать чаще. Там, где можно пользоваться привычными инструментами, россияне продолжают их применять. Но чтобы зайти на ресурсы, которые не работают в зарубежных браузерах, приходится использовать отечественные решения. Таких ресурсов очень много, и количество пользователей российских браузеров растёт. При этом это не значит, что россияне удалили иностранные браузеры. Это долгосрочный тренд», — сказал собеседник НСН.
По его словам, несмотря на то что мировыми лидерами в сфере ИИ остаются Китай и США, российские компании тоже активно развивают технологии.
«Сейчас многие компании занимаются искусственным интеллектом, и радует, что этим занимаются и наши разработчики. Однако законодателями мод сегодня остаются Китай и США. Хорошо, что у нас есть собственный поисковик, причём качественный. "Яндекс" уже давно заслужил высокие оценки пользователей. Наличие своего поисковика даёт нам возможности для дальнейшего развития. Иностранные поисковики применяют разные подходы к безопасности данных. У каждого решения есть свои плюсы и минусы, но нельзя сказать, что у них с этим всё плохо», — указал Кусков.
Он подчеркнул, что риски отключения от зарубежных технологий стали стимулом для развития собственных решений.
«Что касается перехода на отечественные продукты, радует, что в сегменте операционных систем и браузеров представлен "Яндекс". Также важно, что в своё время была создана карта "Мир", и у нас есть собственная система геолокации — ГЛОНАСС. Иначе нас могли бы отключить от GPS. Это три серьёзные составляющие, которые можно выделить за последние пять лет. С точки зрения программного обеспечения в России ситуация обстоит лучше, чем с аппаратным обеспечением и оборудованием», — добавил эксперт.
Ранее директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско сказал НСН, что разработка собственных криптографических сертификатов и их настройка в браузерах необходима, чтобы обезопасить российские продукты, а также для чиновников.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Военэксперт Колесник рассказал, когда будет полностью освобожден Донбасс
- Минюст признал иноагентом дочь Бориса Немцова Жанну
- В России не поверили в резкий рост спроса на игристые вина
- Россиянам назвали самый востребованный вид образования при трудоустройстве
- Экс-вице-губернатор Кубани Власов получил срок за хищение имущества для нужд СВО
- «Выгребли всё»: Почему финансирование льготных автокредитов сократят втрое
- Технологическая независимость: Почему россияне отказываются от иностранных браузеров
- «Поймают и глухонемого»: Как будут доказывать мат и курение при повышении штрафов
- Россиянам рассказали, как вычисляют не выплачивающих налог арендодателей
- Книга о Федоре Емельяненко была удалена со всех маркетплейсов