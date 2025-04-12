В МИД заявили, что Киев злостно нарушает мораторий на удары по энергообъектам
Украина нарушает договоренности о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.
«Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики», - отметил дипломат.
Полищук напомнил, что мораторий согласовали 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, украинский президент Владимир Зеленский поддержал его. Однако с момента достижения договоренности Киев нарушил ее более 60 раз. Попытки ударов по энергетическим объектам в России фиксируются ежедневно.
Накануне Минобороны сообщило, что за сутки ВСУ нанесли пять ударов по объектам российской энергетики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru