В МИД заявили, что Киев злостно нарушает мораторий на удары по энергообъектам

Украина нарушает договоренности о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

«Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики», - отметил дипломат.

Полищук напомнил, что мораторий согласовали 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, украинский президент Владимир Зеленский поддержал его. Однако с момента достижения договоренности Киев нарушил ее более 60 раз. Попытки ударов по энергетическим объектам в России фиксируются ежедневно.

Накануне Минобороны сообщило, что за сутки ВСУ нанесли пять ударов по объектам российской энергетики.

