«Поймают и глухонемого»: Как будут доказывать мат и курение при повышении штрафов
Необходимо обеспечить доказательную базу, прежде чем штрафовать за проступки на улицах, заявил НСН депутат Госдумы Николай Арефьев.
Законопроект об увеличении штрафов за административные нарушения, в том числе курение и мат в общественно месте, будет безусловно принят Госдумой, однако возникают вопросы по его правоприменению. Об этом заявил НСН депутат Госдумы Николай Арефьев.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административных наказаний. Предлагается повысить штрафы за нарушение общественного порядка, правил пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от ЧС – всего по 29 статьям КоАП. Среди них — распитие алкоголя на улицах, появление в нетрезвом виде, курение и мат в общественных местах, мелкое хулиганство. Нижние и верхние пределы штрафов предполагается повысить в среднем примерно в два раза.
По слова Арефьева, в бюджет доходы от таких штрафов пока еще не заложены.
«Однако сегодня, видимо, дано указание всем ведомствам искать деньги где только возможно. Пока нашли полтора триллиона рублей, но дефицит бюджета на 2027 год - 7 триллионов. Поэтому они сейчас ищут - штрафы, увеличение налогов, введение новых. Безусловно, такой закон будет принят, если это надо правительству», - отметил собеседник НСН.
Он также считает, что со стороны правоохранительных органов возможны злоупотребления в плане привлечения к административной ответственности.
«Весь вопрос в доказательной базе. Если курение, то его можно доказать - сфотографировать на телефон, или видеокамеры сейчас есть везде. Сложнее с матом. Здесь, если никаких критериев не прописать, то можно штрафовать любого и каждого, даже глухонемого можно поймать на том, что он якобы матерился. Не знаю, какие положения утвердят в законе, но за мат очень сложно доказывать», - подчеркнул депутат.
С ним согласен и глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин. В комментарии НСН он подчеркнул, что важно не допустить «беспредела» со стороны силовиков.
«Думаю, в полицию поступит план на отлов таких товарищей. Но здесь должна быть доказательная база. Создать протокол за мелкое хулиганство проще простого, за то же ругательство матом. Должно быть видео, которое подтверждает нарушение. Иначе может быть беспредел. Так можно к любому подойти и сказать, что он якобы матом ругался», - отметил Пашкин.
Николай Арефьев, в свою очередь, также обратил внимание на риск коррупционной составляющей.
«Конечно возможны взятки. Дело в том, что полицейские получают все еще очень небольшую зарплату, а, когда человек нуждается в денежных средствах, то он, конечно, будет искать возможность заработать. Коррупция в целом зависит не от штрафных санкций, а от того, что, если чиновники или госслужащие получают маленькую зарплату, то они, конечно, будут покушаться на взятки, неправомерные доходы. Поэтому, если мы хотим, чтобы коррупции не было, надо платить достойный зарплату всем», - заключил Николай Арефьев.
Согласно законопроекту, вилку наказаний за курение, распитие алкоголя в общественных местах и появление нетрезвым на улице предлагается довести до 1–3 тысяч рублей (сейчас 500 - 1500). Штраф за мелкое хулиганство предлагается увеличить до 1–2 тысяч рублей, в случае неповиновения полицейскому – до 3000 - 7500 рублей. Штрафы будут также, в частности, увеличены по статьям о нарушении порядка организации либо проведения митингов и демонстраций, об участии в несанкционированных акциях, о дискредитации вооруженных сил.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие законопроекта может увеличить доходы бюджетной системы РФ примерно на 5,27 млрд рублей. ежегодно.
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Артем Кирьянов, повышение штрафов необходимо, чтобы навести на улицах порядок.
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