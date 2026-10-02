«Однако сегодня, видимо, дано указание всем ведомствам искать деньги где только возможно. Пока нашли полтора триллиона рублей, но дефицит бюджета на 2027 год - 7 триллионов. Поэтому они сейчас ищут - штрафы, увеличение налогов, введение новых. Безусловно, такой закон будет принят, если это надо правительству», - отметил собеседник НСН.

Он также считает, что со стороны правоохранительных органов возможны злоупотребления в плане привлечения к административной ответственности.

«Весь вопрос в доказательной базе. Если курение, то его можно доказать - сфотографировать на телефон, или видеокамеры сейчас есть везде. Сложнее с матом. Здесь, если никаких критериев не прописать, то можно штрафовать любого и каждого, даже глухонемого можно поймать на том, что он якобы матерился. Не знаю, какие положения утвердят в законе, но за мат очень сложно доказывать», - подчеркнул депутат.

С ним согласен и глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин. В комментарии НСН он подчеркнул, что важно не допустить «беспредела» со стороны силовиков.

«Думаю, в полицию поступит план на отлов таких товарищей. Но здесь должна быть доказательная база. Создать протокол за мелкое хулиганство проще простого, за то же ругательство матом. Должно быть видео, которое подтверждает нарушение. Иначе может быть беспредел. Так можно к любому подойти и сказать, что он якобы матом ругался», - отметил Пашкин.

Николай Арефьев, в свою очередь, также обратил внимание на риск коррупционной составляющей.