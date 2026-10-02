Экс-вице-губернатор Кубани Власов получил срок за хищение имущества для нужд СВО

Было установлено, что Кубанское казачье войско, атаманом которого был Власов, получило субсидию в размере 100 млн рублей на приобретение имущества для воинских формирований. Однако в зону проведения СВО в установленные сроки оно направлено не было.

При этом часть имущества, по указанию Власова, была похищена его советником Александром Стародубцевым - с целью дальнейшей реализации через сайт объявлений. Чтобы скрыть факт отдавались указания о внесении в отчёты недостоверных сведений.

Суд приговорил Власова к 14 годам колонии общего режима, а Стародубцев получил шесть лет лишения свободы. Также каждому был назначен штраф по миллиону рублей.

Ранее бывший топ-менеджер «Роснано» Андрей Кушнарев получил девять лет лишения свободы за растрату 7,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

