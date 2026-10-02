Экс-вице-губернатор Кубани Власов получил срок за хищение имущества для нужд СВО
Бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов получил срок за хищение имущества для нужд СВО и несвоевременную отправку снаряжения и оборудования. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Было установлено, что Кубанское казачье войско, атаманом которого был Власов, получило субсидию в размере 100 млн рублей на приобретение имущества для воинских формирований. Однако в зону проведения СВО в установленные сроки оно направлено не было.
При этом часть имущества, по указанию Власова, была похищена его советником Александром Стародубцевым - с целью дальнейшей реализации через сайт объявлений. Чтобы скрыть факт отдавались указания о внесении в отчёты недостоверных сведений.
Суд приговорил Власова к 14 годам колонии общего режима, а Стародубцев получил шесть лет лишения свободы. Также каждому был назначен штраф по миллиону рублей.
Ранее бывший топ-менеджер «Роснано» Андрей Кушнарев получил девять лет лишения свободы за растрату 7,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Военэксперт Колесник рассказал, когда будет полностью освобожден Донбасс
- Минюст признал иноагентом дочь Бориса Немцова Жанну
- В России не поверили в резкий рост спроса на игристые вина
- Россиянам назвали самый востребованный вид образования при трудоустройстве
- Экс-вице-губернатор Кубани Власов получил срок за хищение имущества для нужд СВО
- «Выгребли всё»: Почему финансирование льготных автокредитов сократят втрое
- Технологическая независимость: Почему россияне отказываются от иностранных браузеров
- «Поймают и глухонемого»: Как будут доказывать мат и курение при повышении штрафов
- Россиянам рассказали, как вычисляют не выплачивающих налог арендодателей
- Книга о Федоре Емельяненко была удалена со всех маркетплейсов