Книга о Федоре Емельяненко была удалена со всех маркетплейсов
Книгу «Легенда ММА – Федор Емельяненко», из-за которой спортсмен подал иск к писательнице Анастасии Ивановой и издательству «АСТ», была удалена со всех маркетплейсов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Представитель Емельяненко Алексей Рыбин заявил, что одно из требований, указанных в иске, было выполнено. При этом кое-где ещё остались краткие аннотации.
Также адвокат напомнил, что спортсмен обвинил автора в грубом искажении его биографии.
«В книге написано... что Федор Емельяненко в детстве был не самым умным, не самым сильным, не самым богатым. Якобы Иванова взяла эти сведения от учителей и друзей», – сказал Рыбин.
В качестве опровержения в суде были представлены документы об образовании спортсмена и прочие доказательства.
Ранее Емельяненко потребовал солидарно взыскать с «АСТ» и Ивановой 12,66 млн рублей в счёт упущенной выгоды и 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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