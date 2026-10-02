Книга о Федоре Емельяненко была удалена со всех маркетплейсов

Представитель Емельяненко Алексей Рыбин заявил, что одно из требований, указанных в иске, было выполнено. При этом кое-где ещё остались краткие аннотации.

Также адвокат напомнил, что спортсмен обвинил автора в грубом искажении его биографии.

«В книге написано... что Федор Емельяненко в детстве был не самым умным, не самым сильным, не самым богатым. Якобы Иванова взяла эти сведения от учителей и друзей», – сказал Рыбин.

В качестве опровержения в суде были представлены документы об образовании спортсмена и прочие доказательства.

Ранее Емельяненко потребовал солидарно взыскать с «АСТ» и Ивановой 12,66 млн рублей в счёт упущенной выгоды и 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

