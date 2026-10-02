Россиянам рассказали, как вычисляют не выплачивающих налог арендодателей

По его словам, налоговики сопоставляют данные Росреестра об объектах с декларациями и известными доходами владельца, а именно сравнивают количество и стоимость имущества с задекларированными суммами.

Эксперт указал, что сдачу недвижимости в аренду могут подтверждать договор, сведения управляющей компании, показания соседей, а также нынешние и бывшие жильцы, которые могут быть вызваны в качестве свидетелей. Выписку по счету налоговая инспекция получает при проверке с согласия руководителя вышестоящего налогового органа.

«Фактическую сумму устанавливают по договору, распискам и переводам. Если платежи сразу не видны, инспекция может предварительно оценить годовой доход в 5% кадастровой стоимости жилья или 20–30% стоимости коммерческого объекта», — отметил специалист, добавив, что после получения требования собственнику следует представить «договор, выписки, расписки и пояснения о периодах без арендаторов».

Хрулев напомнил, что сдающий квартиру гражданин должен отчитаться о доходе и заплатить НДФЛ.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Радиоточке НСН», что серых арендодателей можно поймать только в случае получения средств на карту.

