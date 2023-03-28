«Замыливание глаз»: Как Запад дезинформирует командование ВС РФ

Запад хочет заставить российское командование думать, что у ВСУ недостаточно сил и средств для начала наступления, отметил в эфире НСН Андрей Марочко. 

Западные СМИ специально публикуют информацию о якобы больших проблемах в армии Украины, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. Он отметил, что Запад пытается «замылить глаза» российскому командованию, в то время как в ВСУ поставляется все больше техники и боеприпасов.

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Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Киеву дальнобойные орудия. При этом Politico сообщало об опасениях чиновников США относительно темпов расхода боеприпасов украинскими военными. По информации издания, должностные лица США убеждают Киев экономить артиллерийские снаряды. Андрей Марочко отметил, что несмотря на публикации западных СМИ, Киев ведет серьезное накопление сил и средств.

«Публикации западных СМИ – это способ замыливания глаз. Несмотря на то, что мы знаем о проблематике в украинской армии, знаем, что они испытывают трудности… Мы фиксируем то, что идет накопление сил и средств противника, которые могут использоваться в том числе для ударных целей. Сейчас мы наблюдаем скопление сил противника в районе Артемовска, также очень крупная агломерация идет – это Славянск, Краматорск, Дружковка, Купянск. Никто не будет говорить, на каком направлении ударит. Играет фактор внезапности, который может быть весомым в действиях военного характера», - сказал Марочко.

Он напомнил, что недавно Запад поставил Киеву танки, которые являются основными ударными средствами при наступлении. По словам Марочко, ВСУ несут колоссальные потери, но даже с учетом этого им удается накапливать силы на постоянной основе.

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«По другим публикациям западных СМИ мы видим, что поставки техники и боеприпасов идут на регулярной основе, причем в больших количествах. Недавно уже был обнародован факт поставки танков. Это как раз основные ударные средства при наступлении. Да, в украинской армии есть проблемы, они несут колоссальные потери… Но даже несмотря на это накопление сил идет на постоянной основе», - резюмировал Марочко.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что в США и странах Европы надеются, что контрнаступление Киева, благодаря западным танкам и другим вооружениям, «пробьет этой весной брешь в контроле Москвы над украинскими территориями». Как отмечал экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН, Украина попытается в апреле атаковать подконтрольную России часть Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости
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