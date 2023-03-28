«Замыливание глаз»: Как Запад дезинформирует командование ВС РФ

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Киеву дальнобойные орудия. При этом Politico сообщало об опасениях чиновников США относительно темпов расхода боеприпасов украинскими военными. По информации издания, должностные лица США убеждают Киев экономить артиллерийские снаряды. Андрей Марочко отметил, что несмотря на публикации западных СМИ, Киев ведет серьезное накопление сил и средств.

«Публикации западных СМИ – это способ замыливания глаз. Несмотря на то, что мы знаем о проблематике в украинской армии, знаем, что они испытывают трудности… Мы фиксируем то, что идет накопление сил и средств противника, которые могут использоваться в том числе для ударных целей. Сейчас мы наблюдаем скопление сил противника в районе Артемовска, также очень крупная агломерация идет – это Славянск, Краматорск, Дружковка, Купянск. Никто не будет говорить, на каком направлении ударит. Играет фактор внезапности, который может быть весомым в действиях военного характера», - сказал Марочко.

Он напомнил, что недавно Запад поставил Киеву танки, которые являются основными ударными средствами при наступлении. По словам Марочко, ВСУ несут колоссальные потери, но даже с учетом этого им удается накапливать силы на постоянной основе.