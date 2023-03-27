Арестович: без дальнобойных орудий наступление ВСУ обернется огромными потерями
Если Запад не предоставит Киеву дальнобойные орудия, то контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, заявил в эфире канала LRT Television бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Он выразил мнение, что решение о предоставлении Украине дальнобойного вооружения, скорее всего, не будет принято до лета текущего года (до саммита НАТО).
Ранее СМИ писали, что Украина готовится к весеннему наступлению, однако людские и материальные потери могут ограничить ее «успех».
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также предупреждал о планирующемся украинской армией наступлении на Белгород.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Ургант выступит с «Би-2» в Турции
- СМИ: фигуриста Костомарова готовят к протезированию
- Нетаньяху официально приостановил судебную реформу
- Газета Times сообщила об изменении американской стратегии на Украине
- Арестович: без дальнобойных орудий наступление ВСУ обернется огромными потерями
- Telegraph: команда Зеленского испугалась, что его отравят шоколадом
- Путин выразил соболезнования близким погибшего актера Николая Дупака
- В Ростове-на-Дону отменили концерты Лорак, Меладзе и Реввы
- В Госдуме предложили работать по пятницам до обеда
- Белый дом высказался о вероятности применения Россией ядерного оружия на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru