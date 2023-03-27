Арестович: без дальнобойных орудий наступление ВСУ обернется огромными потерями

Он выразил мнение, что решение о предоставлении Украине дальнобойного вооружения, скорее всего, не будет принято до лета текущего года (до саммита НАТО).

Ранее СМИ писали, что Украина готовится к весеннему наступлению, однако людские и материальные потери могут ограничить ее «успех».

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также предупреждал о планирующемся украинской армией наступлении на Белгород.

