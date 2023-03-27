Рогов: ВСУ сосредоточили 75 тысяч военных на Запорожском направлении
Вооруженные силы Украины продолжают перегруппировку сил на Запорожском направлении, уже сосредоточено до 75 тысяч военнослужащих. Такое заявление сделал член главного совета администрации области Владимир Рогов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что попытка наступления украинских войск 23 марта была сорвана российскими силами, которые уничтожили до 400 военных ВСУ. По словам Рогова, Киев надеется, что сможет отодвинуть линию фронта.
Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления, сообщает НСН.
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