Житель Артемовска рассказал о переодевании солдат ВСУ в российскую форму
Украинские военные переодевались в форму российских бойцов в осажденном Артемовске, рассказал РИА Новости житель города.
По его словам, таким образом военнослужащие ВСУ пытались выявить пророссийски настроенных горожан. Таких людей украинские солдаты вывозили в неизвестном направлении, заявил собеседник агентства.
Мужчина отметил, что перед началом спецоперации украинские службы забрали его коллегу за симпатию к России. О его местонахождении по-прежнему нет сведений.
Артемовск почти полностью окружен российскими силами, заявил ранее бывший командир роты батальона «Айдар» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Евгений Дикий. Также он сообщил о постепенном охвате армией РФ города Авдеевка, передает НСН.
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