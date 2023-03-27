Житель Артемовска рассказал о переодевании солдат ВСУ в российскую форму

Украинские военные переодевались в форму российских бойцов в осажденном Артемовске, рассказал РИА Новости житель города.

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По его словам, таким образом военнослужащие ВСУ пытались выявить пророссийски настроенных горожан. Таких людей украинские солдаты вывозили в неизвестном направлении, заявил собеседник агентства.

Мужчина отметил, что перед началом спецоперации украинские службы забрали его коллегу за симпатию к России. О его местонахождении по-прежнему нет сведений.

Артемовск почти полностью окружен российскими силами, заявил ранее бывший командир роты батальона «Айдар» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Евгений Дикий. Также он сообщил о постепенном охвате армией РФ города Авдеевка, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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